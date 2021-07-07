Самолет с регистрационным номером VQ-BPT прошел техническую приемку и уже выполняет рейсы по маршрутам Utair.

"В 2021 году авиакомпания вводит во флот семь Boeing-737-800. Пять из семи самолетов уже приняли во флот", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

По данным Росавиации, в настоящее время в парке "ЮТэйр" насчитывается 39 самолетов семейства Boeing-737, в том числе 15 Boeing-737-800 поколения Next Generation, 18 "пятисоток" и шесть "четырехсоток" поколения Classic. Кроме того "ЮТэйр" является заказчиком 30 Boeing-737 новейшего поколения MAX.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.