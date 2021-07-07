«Концепция развития круизного туризма в РФ находится на стадии согласования. Мы хотим ее представить в рамках Восточного экономического форума, в том числе проработать меры поддержки, которые поспособствуют развитию круизного туризма», — сказала Меньшикова в среду на совещании комитета СФ по социальной политике «Развитие круизного туризма по реке Волге».

Она подчеркнула, что в рамках развития круизного туризма Астраханская область имеет стратегическое значение, в том числе в смысле развития туризма на Каспии. «Будет формироваться рабочая группа по круизному туризму, и, кроме того, мы можем сделать подрабочую группу по развитию этого вида туризма в Каспийском регионе», — добавила Меньшикова.

Ростуризм разрабатывает проект концепции по развитию круизного туризма в РФ на период до 2024 года в соответствии со Стратегией развития туризма в РФ на период до 2035 года. Кроме того, в настоящее время готовятся мероприятия федеральных проектов в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», реализация которого началась в конце апреля.

Восточный экономический форум в 2021 году пройдет 2-4 сентября во Владивостоке.