"У нас после сильного ливня подтоплена одна улица, на ней четыре домовладения оказались в эпицентре. Жертв и разрушений нет. Эвакуированы двое одиноко проживающих человека в почтенном возрасте. Принимаются меры для сброса воды", — сказал Овдиенко.

Он добавил, что в некоторых низменных местах после ливня воды по грудь.

Саки — курортный город на западе Крыма, известный лечебными грязями.

Дожди в Крыму идут с начала лета. Мощнейший за сто лет циклон накрыл полуостров 17 июня, после которого ввели режим ЧС: сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 600 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. Прямой ущерб предварительно оценен в 12,5 млрд рублей.

Очередные сильные ливни начались в Крыму в ночь на 4 июля. Две месячные нормы осадков выпали на юго-западе — в Бахчисарайском районе: реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтопило сотню частных домов и психоневрологический интернат. Эвакуированы около 30 пациентов соцучреждения и более 160 селян. Одна женщина погибла, одна получила травмы. Кроме того, несколько улиц вновь подтопило в Ялте.