Вследствие разлива реки Вулан оказались подтоплены домовладения жителей села Архипо-Осиповка. Южный ветер создал морской заслон и воды реки не могли уходить в море, река начала разливаться и топить расположенные поблизости строения. В результате в зону подтопления попали домовладения на улицах Рабочая, Вуланская, Дачная, Вишневая, Казачья, Советская и Чайковского. Ночью было эвакуировано 156 человек, в том числе 81 несовершеннолетний. Погибших нет.

«Очень оперативно все последствия наводнения были ликвидированы. На уборку были брошены силы соседних внутригородских округов и муниципальных предприятий. Потребовался всего один день, чтобы вернуть Архипо-Осиповку к обычной курортной жизни», — говорится в сообщении.

На экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о введении на территории села Архипо-Осиповка локального чрезвычайного положения.

«Специально созданные комиссии обследуют подтопленные строения и составляют акты о затоплении. На их основании жители смогут получить компенсацию в размере от 10 до 50 тыс. рублей на одно домовладение. Коммерческие структуры, как отмечается в сообщении, смогут воспользоваться в рамках господдержки льготным займом ЧС для пострадавшего бизнеса. На его восстановление под 0,1% выделяется до 5 млн рублей с отсрочкой на год», — сообщает администрация Геленджика.