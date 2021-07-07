Информация о том, что три группы туристов не вернулись на базу "Куаго" возле Широкопшадской Щели поступила в ЕДДС Геленджика во вторник. На место выехали спасатели и волонтеры. Пока они добирались, работникам базы отдыха удалось обнаружить двоих взрослых и двух детей. Прибывшие спасатели разбились на три поисковые группы и отправились на поиски остальных заблудившихся.

"Живых и невредимых туристов нашли в двух часах ходу от базы. Оказалось, что люди попали в природную ловушку: они взобрались на горный уступ, но путь отхода им отрезала река, уровень которой из-за дождей резко поднялся. Туристы разожгли на горном уступе костер и грелись в ожидании спасателей. Специалисты оперативно оценили ситуацию и разработали план, вследствие которого все 16 потерявшихся туристов были спасены и доставлены к месту дислокации — на базу "Куаго", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вся спасательная операция заняла 18 часов.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий режим ЧС введен в шести муниципалитетах Краснодарского края. Проводится непрерывный мониторинг уровня рек.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю приведено в режим чрезвычайной ситуации, в круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба.