"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить неукоснительное соблюдение ранее принятых мер, направленных на снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, в том числе ограничение на проведение массовых мероприятий без соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований", — говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума по борьбе с коронавирусом, состоявшегося 29 июня.

В свою очередь, Роспотребнадзору совместно с главными государственными санитарными врачами по субъектам РФ поручено принять меры по обеспечению соблюдения требований.

Перечень поручений опубликован на сайте правительства.

Кроме того, до 7 июля Мишустин поручил Минздраву и Роспотребнадзору организовать совместно с учёными и практикующими специалистами в области вирусологии брифинг, посвящённый особенностям вакцинации в условиях ухудшения эпидемиологических показателей новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе по вопросам вакцин, применяемых при ревакцинации, сроков сохранения иммунного ответа после перенесённого заболевания или вакцинации, необходимости ограничить социальное общение в период не менее двух недель после вакцинации и другим актуальным вопросам.

На совещании 29 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила Мишустина поддержать проект постановления ведомства, в котором вводится запрет на массовые мероприятия в регионах с неблагополучной эпидобстановкой.