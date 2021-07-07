"Более 11 тыс. работников отелей и санаториев по всему Крыму получили прививку централизованным способом. По ряду санаториев вакцинировано более 65% сотрудников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также некоторые сотрудники санаторно-курортной сферы проходят вакцинацию самостоятельно — в поликлиниках по месту жительства.

"Темпы вакцинации санаторно-курортных предприятий, оказывающих лечение, значительно усилены, равно как и другие объекты размещения. Мы получаем ежедневно до пяти заявок на централизованную вакцинацию", — приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 50 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли. В последние дни ежедневно регистрируется более 300 новых случаев — это максимальный показатель с января этого года.