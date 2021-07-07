«Отмены броней на август в Краснодарский край продолжаются, хотя многие туристы надеются на смягчение ограничений. Очевидно, что менять планы за месяц до отпуска сложно: это и организационные вопросы, и вопросы, связанные с возвратом средств. Это, конечно, и серьезные убытки для бизнеса», — подчеркнула она.

По мнению Догузовой, у туристов должна быть возможность приехать на Кубань с отрицательным тестом на коронавирус.

«Ростуризм по-прежнему придерживается позиции, что необходимо дать людям возможность приезжать на отдых в Краснодарский край, в том числе, и с отрицательным ПЦР-тестом. С этой просьбой я уже обратилась к губернатору региона. Надеюсь на положительное решение», — подчеркнула глава ведомства.

24 июня губернатор Краснодарского края заявил, что с 1 июля отели региона будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию, а с 1 августа – только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Туроператоры сразу после появления этой информации сообщили о шквале желающих отказаться от поездок в июле и августе. Продажи новых туров практически остановились.

30 июня требования были смягчены. Теперь в июле они смогут заселяться в отели не только с ПЦР-тестом и сертификатом вакцинации, но и справкой о официально перенесенном коронавирусе, полученной в медучреждении или распечатанной с портала госуслуг. В августе заселение возможно только с сертификатом или справкой о болезни, ПЦР-тесты приниматься не будут.