«Ситуация с изоляцией на Кубе российских туристов вызвала широкий резонанс и уже получила отклик от туристов, которые только планируют свой отдых в стране. Некоторые туроператоры фиксируют аннуляции туров, а турагенты предлагают туристам альтернативные направления», — говорится в сообщении.

В частности, в компании «Интурист» в понедельник туристы аннулировали множество туров, забронированных накануне.

«По информации «Интуриста», турагенты отговаривают туристов от приобретения туров на Кубу, предлагая им альтернативные направления, например, Мексику. В Coral Travel отмечают, что у туристов возникли вопросы, но до аннуляций дело не дошло», – рассказали в АТОР.

Как подчеркивают в ассоциации, туроператоры рассчитывают, что негативный эффект от произошедшего не продлится долго. Но для этого проблема с изоляцией туристов должна быть решена как можно быстрее.

Около 200 российских туристов, которые прибыли в конце июля – начале июля на отдых в кубинский Варадеро, оказались в изоляции в своих отелях связи с тем, что их тесты на коронавирус, проведенные в аэропорту по прилету, показали положительный результат. По информации Ростуризма, у более чем 100 человек повторные тесты не выявили коронавирус, и они продолжают отдых в отелях. Часть туристов остаются в изоляции и ждут результатов повторных тестов.

Для въезда на Кубу россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. По прилету каждому туристу делается еще один тест.