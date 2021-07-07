"Мы не планируем вводить посещение музея по QR-кодам без официального требования со стороны московских властей и Минкультуры", — сообщила "Интерфаксу" руководитель отдела по работе с посетителями Марина Жучкова.

При этом она отметила, что музей продумал "такой сценарий развития событий и технически готовы перейти на QR-коды в течение 3-4 дней, но надеемся, что этого не случится".

"На сегодняшний день мы имеем право принимать посетителей независимо от наличия у них QR-кода. Мы продаем билеты онлайн и по сеансам, ограничивая число посетителей, которые могут одновременно находиться в залах музея, чтобы у всех была возможность соблюдать социальную дистанцию с другими посетителями, и при этом уделяем много вниманию соблюдению масочного режима", — сказала Жучкова.

"Применительно к нашему музею и нашим процессам приема посетителей эти меры кажутся нам сейчас достаточными для обеспечения безопасности в музее. Но в каждом музее есть свои особенности работы, которые могут быть не очевидны посетителям, поэтому я с пониманием отношусь к решению некоторых московских музеев ввести QR-коды уже сейчас", — подчеркнула она.

Как сообщила "Интерфаксу" начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного Исторического музея Мария Лемигова, пока музей не планирует введение системы QR-кодов для посетителей. Кроме того, в музее выразили надежду на то, что такая система не будет введена вовсе.

По данным "Интерфакса", также систему QR-кодов не планируется вводить в Музеях Московского Кремля. Информация о введении новой системы на сайте учреждения также отсутствует.

Ранее несколько музеев Москвы, подведомственных департаменту культуры столицы, сообщили о том, что со среды вводят для посетителей систему QR-кодов, когда в залы смогут попасть только посетители, прошедшие вакцинацию, переболевшие коронавирусом за последние 6 месяцев или сдавшие ПЦР-тест.