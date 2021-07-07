Фото: Роза Хутор

«Это издание основано на документальном произведении «Воспоминания кавказского офицера», которое увидело свет в 1864 в одном из самых популярных журналов того времени – «Русском вестнике». И хотя подписано оно было только инициалами, просвещенная общественность без труда опознала автора, барона Федора Федоровича Торнау, участника Кавказской войны. Это была легендарная личность среди русского офицерства ХIХ века. Как разведчик он первым проник в район современного Большого Сочи, во время одной из экспедиций попал в плен и два года жил среди горцев. Именно этим событиям и посвящены опубликованные им позже мемуары», — сообщает пресс-служба курорта.

Как отмечается в сообщении, историки ссылались на заметки Торнау в своих исследованиях. Описание некоторых народов, исчезнувших с карты Кавказа и переселившихся в середине ХIХ века в Турцию и на Ближний Восток, и сегодня остается единственным источником информации об их быте и нравах того периода. В книге Торнау также есть и первые подробные описания «Долины Мдзимты» — места, где сейчас расположен горный курорт.

«Творчество Федора Торнау имеет для нас большое значение, ведь именно этот человек впервые исследовал регион горного Причерноморья, где сегодня отдыхают тысячи россиян. И нам бы очень хотелось, чтобы они как можно больше знали об истории и культуре нашего прекрасного края. Мы не в первый раз обращаемся к наследию Торнау. Экспозиция нашего музея Археологии также во многом построена на основе его воспоминаний. Мы рады возможности сохранить славное имя этого человека, еще раз напомнить людям о его подвигах и исследовательской работе», — сказал гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Мемуары Торнау несколько раз переиздавались в советские и в нынешние времена. Книга, выпущенная в этом году, представляет собой богато иллюстрированное, адаптированное издание, адресованное широкому кругу читателей. Тираж — 1500 экземпляров. Приобрести книгу можно в сувенирных магазинах курорта и на сайт

«В программу устойчивого развития, принятой «Роза Хутор» в 2018 году входит сохранение культурного наследия Кавказского Причерноморья. Для просветительской работы в этом направлении курорт инициировал специальную издательскую программу, в рамках которой публикуются уникальные материалы по истории и этнографии региона. Ранее «Роза Хутор» и ИД Мещерякова выпустили сборник «Сказки горного Черноморья», впервые объединивший под одной обложкой абазинские, абхазские, адыгские, армянские, греческие, грузинские, казацкие, русские, украинские, черкесские и эстонские сказки», — сообщает пресс-служба