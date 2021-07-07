"Непогода не повлияла на количество отдыхающих на курорте. Загрузка средств размещения в среднем составляет 90%", — заявил "Интерфаксу" мэр Сочи Алексей Копайгоролский в среду.

Он отметил, что от непогоды пострадала территория одного из пансионатов в Кудепсте "Бургас", где отдыхают 780 человек. Он находится в низине, подвалы оказались затоплены при подъеме уровня реки. Все работы по откачке воды и приведению территории в порядок завершены еще вчера.

"Все средства размещения были заранее предупреждены о том, что на город надвигается смерч и шквалистый ветер. Отели и гостиницы подготовили дизель-генераторы на случай отключения электроэнергии, оперативно приняли меры, чтобы минимизировать негативные последствия непогоды", — подчеркнул градоначальник.

По его словам, несмотря на то, что штормовое предупреждение в Краснодарском крае еще продолжает действовать, синоптики сообщают о благоприятных погодных условиях в районе Сочи.

"В ближайшие дни в нашем городе возможны грозы, но сильных дождей мы пока не ожидаем. Город живет в своем обычном летнем курортном режиме", — добавил Копайгородский.