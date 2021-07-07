"В форуме могут принять участие представители городов и сел Дагестана из числа молодежи, краеведов, людей, заинтересованных в саморазвитии, приобретении теоретических знаний и навыков работы в сфере внутреннего туризма. Форум проводится в целях развития волонтерского движения в сфере туризма и формирования корпуса волонтеров туризма", — говорится в сообщении.

На площадках форума состоятся лекции, мастер-классы и тренинги от экспертов в сфере туризма, а также пройдут презентации успешных практик по реализации туристических проектов.

"Проектная деятельность будет вестись в направлениях: этнокультурный, событийный туризм, брендинг территории, сельский (агро-, экотуризм)", — уточняет пресс-служба.