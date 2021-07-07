"Мы сегодня идем навстречу, я не закрываю курортный сезон, чтобы люди могли заработать. Вы видите, что наши коллеги принимают другие решения", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

При этом он поручил увеличить количество проверок и составить публичный реестр предприятий-нарушителей. Власти в дальнейшем будут отказывать им в госпомощи, также заведения могут закрыть на срок до 90 суток.

При этом руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила ужесточить ограничения еще в четырех муниципалитетах — Феодосии, Судаке, Джанкойском и Красногвардейском районах — из-за ухудшения эпидобстановки.

"Сегодня будут внесены предложения по внесению перечисленных административных территорий в тот пункт указа с более жесткими ограничениями, в который у нас были включены Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Алушта", — отметила она.

В этих четырех муниципалитетах ранее была запрещена работа ночных клубов, караоке и танцевальных залов. Количество посетителей в театрах и кинотеатрах ограничено 50% от вместимости.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 50 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли. В последние дни ежедневно регистрируется более 300 новых случаев — это максимальный показатель с января этого года.