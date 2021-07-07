"За прошедшую ночь с пляжных территорий выведено чуть более 700 тонн нанесенного мусора. Пляжи Адлерского района, Лазаревского и Центра полностью готовы к приёму туристов и открылись сегодня в 10 утра", — сказал "Интерфаксу" мэр Сочи Алексей Копайгородский в среду.

Он отметил, что город вернулся к обычному летнему функционированию спустя двое суток после выхода рек из берегов.

В первые сутки после стихии были очищены от мусора дома сочинцев и улицы. Во вторые сутки — пляжи.

В эти минуты завершается вывоз мусора на нескольких наиболее пострадавших пляжах Хостинского района, добавил мэр.

"Ежедневно я и мои заместителя посещают зоны подтопления, чтобы лично убедиться, что людям оказывается вся необходимая дополнительная помощь" — сказал Копайгородский.

По его словам, ситуация находится на контроле городского оперативного штаба.

"Нам удалось оперативно провести восстановительные работы. Для комплексной уборки города были сформированы 50 бригад специалистов с техникой, которые очищали улицы и помогали жителям приводить в порядок дома и прилегающие территории. Сейчас проводится санитарная обработка улиц, а также очищенных от ила после подтопления домовладений для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности", — сказал мэр.

На Сочи 4 и 5 июля обрушился ураган с ливнем. Один человек погиб, двое-пострадали. Затоплены были десятки территорий и домовладений Адлерского и Хостинского районов. Компенсацию от ущерба получат более 300 семей.