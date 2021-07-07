По их данным, новые ограничения в частности предусматривают принудительный перевод сотрудников на удаленный режим работы, а также ограничение часов работы ресторанов и магазинов. В районах с наибольшим риском заражения закроются храмы.

Меры затронут почти всю территорию страны. Ранее правительство Индонезии ужесточило ограничения в Джакарте. Всего за время пандемии в Индонезии зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 61 тыс. человек скончались, более 1,9 млн пациентов выздоровели.