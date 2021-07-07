"Новости достаточно плохие: за неделю у нас подтвержден рекорд — 2 221 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 1374 случая внебольничной пневмонии. К сожалению, зарегистрировано 54 летальных исхода от коронавируса — это самое большое количество за все время наблюдения", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

По его словам, ситуация ухудшается, ограничения игнорируются. Обстановку в курортных городах, особенно в Феодосии, Судаке и Коктебеле, он назвал полной анархией.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что количество выявленных за неделю случаев COVID-19 равно показателю за весь сентябрь, к предыдущей неделе этот показатель вырос на 28%. Тенденции к снижению заболеваемости не наблюдается, отметила она.

"Доминирующим штаммом на территории республики сегодня является индийский, как и в других субъектах", — добавил главный санитарный врач региона.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 50 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов умерли. В последние дни ежедневно регистрируется более 300 новых случаев — это максимальный показатель с января этого года.