"Царицыно" становится COVID-free. С 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте. Билеты по-прежнему продаются только онлайн", — говорится в сообщении на сайте музея.

Аналогичное сообщение о введении системы QR-кодов со среды появились на сайтах музея-усадьбы Кусково и музея космонавтики.

В государственном музее им. А.С.Пушкина "Интерфаксу" сообщили, что система QR-кодов в музее не вводится. Также без QR-кодов можно попасть в усадьбу Коломенское и в ММОМА — Московский музей современного искусства.