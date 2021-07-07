Деньги перечислены на банковские карты пассажиров, уточнила представитель компании журналистам.

Общий долг "Победы" перед пассажирами, образовавшийся из-за прошлогодней отмены рейсов, составлял около 2,5 млрд руб. Остальные 1,5 млрд руб. пассажиры потратили в течение 2021 года на перелеты "Победой", воспользовавшись зачисленными в личный кабинет средствами.

Всего из-за локдауна весной 2020 года "Победа" отменила около 14 тыс. рейсов, в июне компания приступила к поэтапному возобновлению полётов. К 1 июля расписание было полностью восстановлено за исключением международных рейсов.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". В парке перевозчика 40 Boeing-737-800. В прошлом году "Победа" перевезла 9,1 млн человек (-12% г/г), став по этому показателю третьей авиакомпанией РФ.