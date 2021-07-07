"Заведением Brooklyn pizza pie, расположенным по адресу: Рублевское шоссе, д.42, к.1, осуществлялось обслуживание посетителей без предварительной проверки QR-кода. В ресторане находились и обслуживались посетители, у которых отсутствовали QR-коды", — сказал Поповский журналистам.

Он добавил, что заведению грозит ответственность по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Размер штрафа — 300 тыс. руб. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, эта сумма может вырасти до 1 млн руб. Кроме того, ресторан могут закрыть на срок до 90 суток.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил "Интерфаксу", что на неделе количество проверок кафе, ресторанов и баров, перешедших на работу в формате COVID-free, увеличат. Во вторник сообщалось о выявлении нарушений в ресторане Raw and go kitchen на Патриарших прудах и "Мята Lounge" на Ленинградском шоссе.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время — с 23:00 до 6:00, будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтвержденную QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа.