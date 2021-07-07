Опрошенные изданием эксперты связали появление этого продукта с постоянно меняющимся порядком авиаперевозок, снижением глубины бронирований и обострением конкуренции туроператоров: россияне стали откладывать покупку туров и операторы вынуждены снижать цены.

Гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук уточнил газете, что скидки достигают 40%. В Level.Travel отмечают, что горящие путевки предлагаются прежде всего в Даламан.

Представитель "Интуриста" Дарья Домостроева связала появление горящих туров с меняющейся географией вылетов из-за открытия рейсов из новых городов. По ее словам, в этой ситуации одни туроператоры корректируют полетную программу или меняют самолеты, другие такой возможности не имеют и в результате появляются нереализованные предложения.

Домостроева также отметила высокую конкуренцию на турецком направлении, где работают почти все операторы, и специальные предложения отельеров. Также росту спроса на Турцию способствуют проблемы на других направлениях, например, недавняя изоляция на Кубе россиян, которые по прилете массово получили положительные ПЦР-тесты, добавила представитель "Интуриста".

Авиасообщение с Турцией было возобновлено с 22 июня. Сацук отметил, что сначала на этом направлении был всплеск бронирований, теперь число бронирований сократилось на 15%, а средний чек опустился со 112 тысяч до 105 тысяч рублей. По данным Домостроевой, минимальная стоимость недельного тура в Турцию уже сократилась на 17%, до 29 тысяч рублей.

Спрос на Турцию снижается из-за требований об обязательном ПЦР-тестировании непривитых туристов, сказал изданию представитель Level.Travel. Также снижению спроса способствует открытие других направлений.

Представитель Национальной сети туристических агентств Игорь Блинов назвал возвращение горящих путевок негативной тенденцией для бизнеса: комиссия по ним оказывается минимальной. "Для агентов это накладывается на то, что многие туры реализуются на регулярных рейсах, за продажу билетов на которые мы не получаем комиссию, работая фактически себе в убыток", — объяснил он.