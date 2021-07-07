Решением властей Юньнани, с 00:00 часов среды закрываются все предприятия и государственные учреждения за исключением больниц, аптек и магазинов первой необходимости.
Ранее власти запретили невынужденные выезды из Жуйли. Для того, чтобы покинуть пределы города в случае крайней необходимости, требуется предъявить отрицательный тест на коронавирус и обосновать поездку. Последние случаи заражения были выявлены в ходе массового тестирования жителей. Большинство заразившихся — граждане Мьянмы. В Жуйли активно ведется трансграничная торговля. В связи с этим власти приняли решение ужесточить контроль на границе.
Предыдущая вспышка внутренних случаев заражения в Жуйли произошла в марте текущего года.