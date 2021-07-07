Это говорит о том, что лето 2021 года обещает быть сложным для сферы авиаперевозок, пишет агентство Associated Press.

Так, за последние три недели пассажирам Southwest Airlines пришлось столкнуться с тысячами отложенных и отмененных рейсов в результате компьютерных сбоев, нехватки персонала и плохих погодных условий.

American Airlines также борется со сбоями в расписании и была вынуждена сократить общее количество рейсов по крайне мере до середины июля, что отчасти обусловлено недостатком пилотов, свидетельствуют данные профсоюза, представляющего интересы пилотов Америки.

В то же время число американцев, пользующихся воздушным транспортом, выросло до максимума с начала пандемии коронавируса. Только в минувшую пятницу чуть менее 2,2 млн человек прошли контроль в американских аэропортах — это самый высокий показатель с начала марта 2020 года.

В июне и июле в американских аэропортах не раз было зафиксировано более 2 млн пассажиров, согласно данным администрации транспортной безопасности США (Transportation Security Administration, TSA).

Представители авиакомпаний говорят, что спрос на туристические поездки внутри страны вернулся к уровням 2019 года. Однако в целом число пассажиров за прошлую неделю немного снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года в условиях сокращения деловых поездок.

С начала пандемии COVID-19 американские авиакомпании получили от федеральных властей $54 млрд помощи для покрытия их расходов на оплату труда сотрудников. Одним из условий получения помощи было то, что компании не будут принудительно сокращать рабочие места. Однако им было разрешено убедить десятки тысяч сотрудников досрочно выйти на пенсию или взять отпуск.

Сейчас авиаперевозчики вновь начинают набирать персонал, что может помочь решить проблему нехватки кадров. Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc., например, планирует к следующему лету нанять более 1 тыс. пилотов, в том числе около 75 уже к августу этого года.

Акции Southwest Airlines теряют в цене 2,6% в ходе торгов во вторник, American Airlines — 2,5%, Delta Air Lines — 2,4%. За последний год бумаги всех трех авиакомпаний подорожали более чем на 50%.