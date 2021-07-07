"С 12 июля туристы смогут беспрепятственно приезжать в Финляндию из стран, в которых уровень заболеваемости за последние две недели не превышал 10 случаев на 100 000 человек, вместо нынешних 25 случаев," — сообщил портал телерадиовещания Yle.

В самой Финляндии на данный момент уровень заболеваемости составляет 40 случаев на 100 000 человек.

Парламент на прошлой неделе одобрил новую модель въезда в страну. Согласно закону, от путешественника не требуется теста на коронавирус, если он прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Партии коалиции тогда не смогли достичь договоренности по определению стран с низким уровнем заболеваемости, из которых можно было бы приезжать в Финляндию беспрепятственно. Поэтому было решено, что уровень заболеваемости позднее отдельным постановлением определит правительство определит.