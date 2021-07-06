«Граждане государств — членов Евразийского экономического союза и Республики Таджикистан с 10 июля, а граждане Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики Узбекистан, Туркменистана – с 1 сентября 2021 г. при пересечении государственной границы РФ подтверждают наличие отрицательного результата лабораторного исследования материала, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, на CОVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения «Путешествую без CОVID-19», — говорится в постановлении.

Сейчас граждане государств-членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Россию на воздушном транспорте из Армении, Белоруссии и Киргизии, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на COVID-19 методом ПЦР с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Остальные иностранные граждане при въезде в Россию должны предоставить документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не ранее чем за 3 дня до прибытия.