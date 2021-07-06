Роспотребнадзор с 7 июля отменил тесты после возвращения из-за границы для россиян, которые сделали прививку менее 12 месяцев назад, или переболели коронавирусом менее 6 месяцев назад. Не болевшим и не привитым нужно в течение трех дней сдать один тест и до получения его результатов соблюдать изоляцию.

«Тесты сейчас требуют везде, в том числе для поездок во многие российские регионы и даже для походов в московские рестораны. Их стоимость резко выросла, в некоторых регионах она доходит до 3,5 тыс. рублей. При действующих сейчас требованиях Роспотребнадзора о том, что каждый должен при возвращении из-за рубежа сделать два теста, на семью из 3-4 человек это обходится в 15-20 тыс. рублей. А если тест требуется и в стране, куда отправляются туристы, то это еще как минимум 10 тыс., — напоминает Тюрина.

По ее словам, отмена тестов для части туристов означает заметное снижение стоимости зарубежных туров.

«Видимо, это решение Роспотребнадзора – еще одна мера для стимулирования массовой вакцинации. Но туроператоры и турагентства, отправляющие клиентов за рубеж, могут его только приветствовать. С учетом того, что происходит в Краснодарском крае и противоречивых требованиях, которые вводятся для заселения туристов в отели, можно ожидать, что часть туристов переориентируется на зарубежный отдых», — считает эксперт.

24 июня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 июля отели региона будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию, а с 1 августа – только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Туроператоры сразу после появления этой информации сообщили о шквале желающих отказаться от поездок в июле и августе. Продажи новых туров практически остановились. 30 июня требования были смягчены. Теперь в июле они смогут заселяться в отели не только с ПЦР-тестом и сертификатом вакцинации, но и справкой о официально перенесенном коронавирусе, полученной в медучреждении или распечатанной с портала госуслуг. В августе заселение возможно только с сертификатом или справкой о болезни, ПЦР-тесты приниматься не будут.