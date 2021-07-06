Как сообщалось ранее, туристку из Петербурга и троих ее детей унесло в море во время купания в реке Бзыбь в Гагрском районе, один из малышей погиб.

"В полдень во вторник в спасательное ведомство поступило сообщение, что российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга, 1985 года рождения, и троих её детей унесло в море", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Как сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Ромна Лабия, женщина с детьми остановилась в доме отдых "Кудры" в Гагрском районе. Персонал гостиницы категорически не рекомендовал ей купаться в шторм, и Молчанова направилась с детьми к реке Бзыбь, чтобы поплавать там.

Сильным течением маму и детей стало уносить в море. Очевидцы трагедии связались с МЧС, в экстренном порядке к месту происшествия были направлены спасатели и водолазы.

До приезда спасателей местные жители совместными усилиями смогли выловить одного из детей — мальчика пяти лет. Позже удалось найти и спасти еще двоих — семилетнюю девочку и трехлетнего мальчика, но мальчик уже не подавал признаков жизни. Поиски матери продолжаются.

Это уже третий несчастный случай с туристами на море, произошедший в акватории Гагрского района.

17 июня в Гагре утонул житель Челябинска Михаил Нестеров. Водолазы обнаружили его тело 25 июня около пляжа Гагрского пансионата "Энергетик".

4 июля 42-летний турист из Саратова утонул во время шторма в Гагре. Мужчина погиб на глазах у людей, которые находились на пляже. Из-за непогоды ему не смогли оказать помощь.

5 июля в акватории Гагры утонул житель Пятигорска Ростислав Петров, 2000 года рождения. Сотрудникам МЧС Абхазии удалось в понедельник спасти еще двух туристов из России, купавшихся в шторм, сообщил представитель пресс-службы спасательного ведомства.

МЧС Абхазии просит жителей республики и гостей быть крайне осторожными, ни в коем случае не предпринимать рискованных попыток купаться в шторм и призывает быть осторожными на берегу.