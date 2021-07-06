Это следует из постановления главного санитарного врача и главы ведомства Анны Поповой, размещенного на официальном правительственном портале.

Тем, кто прибывает из-за рубежа, документ предписывает «в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию РФ пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)».

В следующем пункте говорится, что "при наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 не требуется. Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг путем заполнения формы «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию РФ».

В постановлении также поясняется, что данные о перенесенной болезни или вакцинации размещаются в электронном виде на портале госуслуг на основании сведений, полученных из единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Документ вступает в силу с 7 июля.

С 1 мая при возвращении из-за рубежа россиянам нужно было в обязательном порядке сдать два теста на коронавирус и загрузить результаты на портал госуслуг. Это требование действовало независимо от наличия прививки или справки о перенесенной болезни.