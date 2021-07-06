"В связи с пандемией COVID-19 резко сократилось число международных рейсов. Авиакомпании увеличили количество рейсов внутри России. Мурманск не стал исключением. На направлении Мурманск-Внуково появился избыток предложения, что сделало рейсы авиакомпании "ЮТэйр" менее прибыльными, чем ранее. Авиакомпания приняла решение о приостановке рейсов до конца сезона", — цитирует пресс-служба представителя авиакомпании Эдуарда Домбая.

"По направлению Мурманск-Внуково-Мурманск налажены перелёты авиакомпании "Победа", на летний период запущены дополнительные рейсы. Из-за смещения пассажиропотока в пользу лоукостера "Победы", "Ютэйр" временно приостановила перелеты. Однако осенью мы ожидаем возвращения авиакомпании в наш регион и возобновления перелетов", — говорится в сообщении аэропорта.

По данным аэропорта, "ЮТэйр" уходила из региона в марте 2020 года, но вернулась в мае 2021 года.