"АПИГ считает необходимым выработать комплекс мер и мероприятий по предотвращению распространения заболевания. Те меры, которые приняты в других регионах, не решают проблемы, а создают дополнительные препятствия бизнесу, которому и так не просто выживать из-за пандемии", — сказала она.

В частности, по ее словам, коллективные средства размещения (КСР) региона необходимо снабдить экспресс-тестами за счет бюджетных средств.

"Это позволит контролировать состояние здоровья гостей, не имеющих на руках документов, подтверждающих вакцинацию, противопоказания к ней, либо наличие антител. Необходимо также открыть пункты тестирования на транспортных потоках — вокзалах, аэропортах, вдоль автотрассы М4 "Дон" и в местах массового скопления людей", — отметила она.

Папиж также сообщила, что необходимо активизировать работу по популяризации вакцинации среди персонала отелей и предприятий индустрии гостеприимства. А период обязательной вакцинации — продлить до конца ноября 2021 года.

"На сегодняшний день сотрудники массово увольняются из отрасли из-за требований работодателя об экстренной вакцинации. Большинство из них встанут на учет в службу занятости, поскольку жесткие требования по времени вакцинации внедрены практически во всех сферах сервисной экономики", — резюмировала Папиж.

По ее словам, объекты размещения должны предоставлять помещения гражданам, нуждающимся в самоизоляции.

"(необходимо — ИФ) Запретить отелям отказывать в размещении гостям, не имеющим подтверждения вакцинации, результатов экспресс- или ПЦР тестов, во избежание распространения потенциальной опасности в неконтролируемые сферы экономики, например, в жилой сектор", — подчеркнула Папиж.

Она также отметила необходимость создания дополнительных обсерваторов с выявленными признаками заболевания на базе отелей, однако, при условии их готовности и согласия.

Соответствующее обращение Ассоциация направила в департамент экономики Ростова-на-Дону, министерств экономического развития и Торгово-промышленную палату Ростовской области.

Ассоциация профессионалов индустрии гостеприимства Ростовской области объединяет свыше 600 участников.

Как сообщалось, 1 июля управление Роспотребнадзора по Ростовской области опубликовало постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан, в частности сотрудников торговли и общественного питания, бытовых услуг. В постановлении также указаны необходимые действия руководителей предприятий и учреждений со сроками их выполнения. "Предоставить не позднее 6 июля в медицинские организации по месту расположения объекта списки работающих. Организовать до 29 июля 2021 года проведение профилактических прививок первым компонентом и однокомпонентной вакциной, а в срок до 26 августа 2021 года вторым компонентом от новой коронавирусной инфекции не менее 60% от общей численности работников, сотрудников, обучающихся", — говорится в постановлении.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 285 и на утро 6 июля нарастающим итогом достигло 100,884 тыс. человек. Коэффициент распространения инфекции — 1,26.