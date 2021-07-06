"Сейчас рейсы из "Шереметьево" обслуживают 200 бортпроводников "Победы". До конца года компания планирует нанять и обучить еще 300 бортпроводников в рамках стратегии развития авиакомпании", — сказал Сабо журналистам. С учетом быстрого роста бизнеса "Победы" в этом аэропорту в течение месяца там будет открыт собственный брифинг для экипажей, добавил он.

Сейчас 90% бортпроводников "Победы" — выпускники ее собственной школы, которые набирались без опыта работы, остальные 10% — те, кто пришел из других авиакомпаний. Доля вторых в ближайшие полгода, по словам Сабо, должна увеличиться минимум в два раза. Он объяснил это интересом к "Победе" как к работодателю "из-за круглогодичного стабильно высокого налета лоукостера, что позитивно влияет на размер зарплаты".

До мая этого года "Победа" обслуживала московские рейсы только из аэропорта "Внуково", после — начала полеты и из "Шереметьево", где базируется ее материнская компания "Аэрофлот". С 5 июля компании выполняют совместные рейсы из "Шереметьево" по код-шеринговому соглашению, среди направлений полетов — Барнаул, Махачкала, Уфа, Ульяновск, Владикавказ, Минеральные Воды, Чебоксары, Горно-Алтайск, Петрозаводск, Нальчик, Пермь.

В 2021 году "Победа" планирует перевезти 13,5 млн пассажиров (+50% г/г), из них 1,5 млн, или 11% от общего объема, как ожидается, будет обслужено в "Шереметьево".

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". В парке перевозчика 40 Boeing-737-800. В прошлом году "Победа" перевезла 9,1 млн человек (-12% г/г), став по этому показателю третьей авиакомпанией РФ.