«Важно отметить, что эта выставка проходит в рамках Года Германии в России. Мы хотим показать многообразие Германии и многообразие германо-российских отношений: все то, что нас связывает. Как, например, курорты Германии, которые пользуются большой популярностью среди россиян. Кстати, великий русский писатель Федор Достоевский, чье 200-летие мы отмечаем в этом году, не раз бывал в Германии, в том числе в прекрасном Висбадене. Я очень надеюсь, что пандемия скоро закончится и русские туристы смогу снова приехать и наслаждаться отдыхом на немецких курортах», — сказал на официальной церемонии открытии выставки руководитель отдела культуры посольства Германии в Москве Ян Канторчик.

Организаторами выставки стали национальный туристический офис Германии в России (DZT), журнал National Geographic Traveler и Wiesbaden Congress & Marketing GmbH.

Как пояснили в DZT, всего в Германии — более 350 здравниц и курортов. Висбаден считается одним из старейших и наиболее аристократических термальных курортов Германии. Прямо на территории города из земли бьют 26 горячих источников, которые были известны еще во времена древних римлян.

«Пока туристический обмен между нашими странами не восстановлен, мы привезли эту выставку, чтобы показать, что Германия может быть ближе, чем вы думаете. С красивыми и вдохновляющими фотографиями Висбадена мы предлагаем посетителям ощутить и проникнуться атмосферой немецких курортов», — сказала на церемонии глава российского представительства DZT Алла Беликова.

Висбаден – столица федеральной земли Гессен. С немецкого его название переводится как «луговые ванны».