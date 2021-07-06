Кафе и рестораны заработали в ходе игр Чемпионата Европы по футболу 2020 на треть больше, чем во время футбольных матчах Чемпионата мира по футболу в 2018 году. При этом выручка баров в месяц соревнований европейских футбольных команд сократилась вдвое по сравнению с периодом ЧМ-2018.

"Во время матчей чемпионата мира российские и иностранные болельщики приезжали в каждый город, где проводились игры, лишь на один-два дня — на день проведения матча — и проводили больше времени в барах, чем в ресторанах. Сегодня болельщики, приезжающие на матчи чемпионата Европы из других городов России, предпочитают совмещать посещение стадиона с осмотром достопримечательностей города и проводят в Петербурге полноценный отпуск, что увеличивает спрос на кафе и рестораны", — говорится в материалах исследования.

Всего, таким образом, в первый летний месяц 2021 оборот городских заведений общепита вырос в 4,5 раза к показателям июня прошлого года.

Чемпионат Европы по футболу проходит в разных городах континента с 11 июня по 11 июля, Петербург принял шесть игр группового этапа и один четвертьфинал.