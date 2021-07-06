С 12 июля для занятий спортом в фитнес-центрах, а с 10 июля для посещений кинотеатров (кинозалов) гражданам старше 18 лет потребуется представить либо документ о сделанной первой прививке от COVID-19 или получении полного курса вакцинации (с 1 августа — только о завершенном курсе иммунизации); либо отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа.

Переболевшие должны будут представить справку (заключение) медорганизации или результаты лабораторного исследования на наличие иммуноглобулина IgG к COVID-19, полученные не ранее чем за шесть месяцев.

Также с 12 июля для заселения в санаторно-курортные организации, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, дома отдыха, турбазы и другие подобные организации гражданам старше 18 лет потребуется представить один из названных документов.

Ранее сообщалось, что с 3 июля для занятий спортом, посещения кинотеатров, заселения в том числе на турбазы взрослому населению требовалось представить документы о прохождении полного курса вакцинации или отрицательный тест ПЦР.

Кроме того, согласно изменениям в указ, при предоставлении услуг общепита допускается проведение торжественных мероприятий (свадеб) на открытом воздухе с присутствием не более 30 человек.

По состоянию на вторник первую прививку от COVID-19 в области сделали 393 тыс. 501 человек, что составляет 36,4% от плана вакцинации. Как сообщалось, в регионе планируется привить 1 млн 82 тыс. человек, или 60% взрослого населения, чтобы сформировать устойчивый коллективный иммунитет.

Полный двухкомпонентный курс вакцинации прошли 280 тыс. 539 человек, или 26% от плана.

По данным оперативного штаба региона, за сутки в области подтверждено 334 новых случая заражения COVID-19, скончались 37 человек с новым коронавирусом; число смертей вторые сутки подряд бьет рекорд с начала пандемии. Лечение в стационарах получают 5 тыс. 365 человек, из них за сутки госпитализированы 57. Всего нарастающим итогом зарегистрировано 76 тыс. 187 случаев инфицирования, выздоровел 70 тыс. 601 человек, умер 3 тыс. 321 человек с коронавирусом, в том числе 310 — от сопутствующих заболеваний.