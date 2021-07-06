"Я сегодня как ресторанный омбудсмен Москвы буду писать письмо в адрес главы Роспотребнадзора. Я буду просить о передвижении срока по первой прививке (от коронавируса) на 15 дней, потому что у нас есть совершенно аргументированные нюансы, я их уточню в письме", — сказал Миронов "Интерфаксу".

Он отметил, что столичные рестораторы не успевают вакцинировать от коронавируса 60% сотрудников, что было необходимо в рамках постановления главного санитарного врача Москвы.

Миронов также сообщил, что среди представителей ресторанной сферы обсуждается возможность обращения к властям столицы с просьбой сделать посещение летних веранд в Москве без предъявления QR-кода бессрочным (сейчас она действует только до 12 июля).

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее провести вакцинацию 60% работников в Москве, которое распространяется на ряд отраслей сфер услуг. Сотрудники предприятий, согласно постановлению, должны привиться первым компонентом вакцины до 15 июля.

Требование о вакцинации 60% работников отдельных сфер услуг также введено в Московской области и ряде других регионов.