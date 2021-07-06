"В полдень во вторник в спасательное ведомство поступило сообщение, что российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга, 1985 года рождения, и троих её детей унесло в море", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Как рассказал Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Ромна Лабия, женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. Персонал гостиницы категорически не рекомендовал ей купаться в шторм, и Молчанова направилась с детьми к реке Бзыбь, чтобы поплавать там.

Сильным течением людей стало уносить в море. Очевидцы трагедии связались с МЧС, в экстренном порядке к месту происшествия были направлены спасатели и водолазы.

До приезда спасателей местные жители совместными усилиями смогли выловить одного из детей. Позже удалось найти и спасти еще двоих, но один из них скончался в больнице.

Поиски матери продолжаются.