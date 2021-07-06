По ее данным, органы местного самоуправления были вынуждены применить ограничительные меры для того, чтобы ограничить социальные контакты, особенно среди невакцинированной молодежи.

Ожидается, что детальные меры будут опубликованы позже на этой неделе.

"Пандемия не завершилась, существуют новые более заразные варианты (вируса), многие важные сферы не охвачены вакцинацией. Показатели плохие, а количество заражений растет по экспоненте, значительно больше того, с чем мы можем справиться", — объяснила действия властей представитель правительства Каталонии Патрисиа Плажа.