Лагерь, в котором было около 80 детей, находился в окрестностях села Сибирячиха. Как выяснили проверяющие, территория площадью более 3 га принадлежит руководителю одной из спортивных организаций.

По его словам, дети в лагере находятся с добровольного согласия и по доверенности от родителей. В период летних школьных каникул в лагере проводится три смены отдыха и спортивных сборов. Отдыхающие проживают в деревянных одноэтажных и двухэтажных зданиях.

В сообщении отмечается, что этот лагерь не входит в реестр учреждений, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей, который был сформирован на 2021 год министерством образования и науки Алтайского края.

В ходе проверки выяснилось, что лагерь не проверялся на предмет готовности к эксплуатации, деревянные домики не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, в лагере недостаточно средств пожаротушения, а обслуживающий персонал лагеря не обучен правилам пожарной безопасности.

Информация об обнаруженном лагере направлена в прокуратуру и администрацию Солонешенского района.

Кроме того, доследственную проверку начали органы Следственного комитета РФ, сообщает следственное управление СКР по региону.