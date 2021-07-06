"Понимаем, что сравнение с предыдущим годом непоказательно, так как во втором квартале 2020-го многие рейсы были отменены в связи с пандемией", — приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Миронова.

В рамках летнего расписания из Ярославля самолеты отправляются в Сочи, Краснодар, Симферополь, Анапу, Минеральные Воды. Сохраняются маршруты в Москву, Казань и Санкт-Петербург. Аэропорт "Туношна" находится в собственности Ярославской области. Пассажирский терминал обеспечивает отправку до 150 пассажиров в час. Грузовой терминал позволяет ежедневно обрабатывать 150 тонн грузов. Аэропорт открыт для международных полетов грузовых самолетов, способен принимать 15-17 воздушных судов в сутки, в том числе сверхтяжелые Ан-124 "Руслан".