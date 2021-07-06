"Венгерская авиакомпания Wizzair намерена открыть авиасообщение между Будапештом и Екатеринбургом. Это придаст интенсивный импульс нашим двусторонним контактам. Мы рады продолжить сотрудничество в области здравоохранения и сфере водоподготовки", — сказал Сийярто во время встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, состоявшейся в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля).

Международная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2019 году в выставке приняли участие экспоненты, делегаты, почетные гости и представители бизнеса из 90 стран мира. Выставка привлекла более 43 тыс. посетителей. В 2020 году организаторы из-за пандемии коронавируса запустили онлайн-проект для обсуждения вопросов промышленности.