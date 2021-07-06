"Мили начисляются на всех направлениях "Аэрофлота" и за любых питомцев, разрешенных к перевозке, кроме собак-проводников (для любых рейсов), а также собак-помощников и собак эмоциональной поддержки (только для рейсов из/в США). Размер начисляемых миль зависит от направления маршрута, габаритов и веса переноски, способа перевозки: в салоне или багажном отсеке самолета", — говорится в сообщении.

По правилам "Аэрофлота" одному пассажиру разрешено брать на рейс трех животных, при этом одного или двух из них возможно провезти только в багаже. В одной переноске можно перевозить двух животных старше шести месяцев в случае, если их вес вместе с контейнером не превышает восьми килограммов. Если пассажиры, отправившиеся в поездку вместе, везут две переноски, их можно размещать в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолетах.

Также рейсами "Аэрофлота" разрешили перевозить собак брахицефальных пород (с плоской мордой): мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу. При этом владельцев таких питомцев призывают оценивать риски, так как из-за анатомических особенностей у них могут возникнуть проблемы с дыханием на фоне стресса или перепада давления.