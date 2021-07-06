"Экипаж под командованием лётчика 1 класса майора Николая Трегубенко установил координаты нахождения двух частей самолёта Ан-26. Одна часть фюзеляжа находится на склоне сопки Пятибратка, вторая — замечена в море приблизительно в 4 километрах от побережья", — сообщили в пресс-службе флота во вторник.

Там заявили, что данные о местонахождения обломков самолёта переданы спасателям.

Во вторник при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем воздушного судна Ан-26, принадлежавшего АО "Камчатское авиапредприятие". Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными.

По поступающим данным, все 28 человек на борту самолета погибли.