"Я не буду называть другие две провинции, но один из пациентов находится в Стамбуле", — сказал Коджа во вторник в эфире телеканала NTV.

Он отметил, что пациенты находятся в стабильном состоянии под пристальным наблюдением медиков.

Коджа добавил, что власти страны думают о введении третьей дозировки вакцины против коронавируса людям, которые потенциально взаимодействуют с больными, особенно это касается медицинских работников и госслужащих.

Всего за время пандемии в Турции выявлено 5,4 млн случаев заражения коронавирусом, более 49,9 тыс. пациентов скончались, а более 5,3 млн человек переболели и выздоровели.