"Самолет следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана. Предположительно, при заходе на второй круг произошла катастрофа. Обнаружены обломки, которые, предположительно, могут принадлежать самолету — фюзеляж на берегу, другие части самолета в воде в прибрежной зоне. В район обнаружения обломков выдвигаются специалисты для их обследования и дачи окончательного заключения о принадлежности обломков", — сказал глава региона.

Власти региона готовят меры поддержки близких пассажиров самолета, на случай если принадлежность обломков пропавшему лайнеру будет подтверждена.

"Готовится решение о психологической поддержке близких, а также о выплатах в случае подтверждения неблагоприятного сценария гибели пассажиров. Вся поддержка со стороны края будет оказана", — сказал губернатор.

В среду в регион прибудет глава Росавиации Сергей Нерадько. Будет создана правительственная комиссия по расследованию причин произошедшего.