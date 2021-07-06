"Установлено, что заведением "Мята Lounge", расположенным по адресу Ленинградское шоссе, 68, осуществлялось обслуживание посетителей без предварительной проверки QR-кода. В ресторане находились и обслуживались посетители, у которых отсутствовали QR-коды", — сказал Поплавский журналистам во вторник.

Он добавил, что также в заведении курили кальяны.

Заведению грозит ответственность по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). Штраф по этой статье может достигать 300 тыс. руб. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, эта сумма может вырасти до 1 млн руб. Кроме того, ресторан могут закрыть на срок до 90 суток.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил "Интерфаксу", что на неделе количество проверок кафе, ресторанов и баров, перешедших на работу в формате COVID-free, увеличат. Во вторник сообщалось о выявлении нарушений в ресторане Raw and go kitchen на Патриарших прудах.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время — с 23:00 до 6:00, будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтвержденную QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа.