Вместе с тем, по-прежнему остается закрытым участок трассы А-147 Джубга-Сочи в районе села Лермонтово (Туапсинский район), уточняет управление. Проезжая часть километрового участка А-147 была подтоплена во вторник утром из-за вышедшей из берегов реки Шапсухо вследствие обильных осадков. Приступить к ликвидационным работам мешает высокий уровень воды на трассе.
Водителей просят временно воздержаться от движения в направлении Джубги со стороны Туапсе и Сочи, а также в направлении Туапсе из Краснодара.
Как сообщалось, в понедельник вечером сошедший сель перекрыл движение по федеральной трассе Джубга-Сочи также в районе поселка Гезель-Дере. Ночью движение было восстановлено. Из-за обильных осадков минувшей ночью временно было перекрыто движение на федеральной автодороге М-4 "Дон" в районе Геленджика.