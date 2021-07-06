Движение было перекрыто минувшим вечером в районе села Кроянское Туапсинского района в связи с выходом на проезжую часть селевых масс. Протяженность пострадавшего участка дороги составила 40 метров.

Вместе с тем, по-прежнему остается закрытым участок трассы А-147 Джубга-Сочи в районе села Лермонтово (Туапсинский район), уточняет управление. Проезжая часть километрового участка А-147 была подтоплена во вторник утром из-за вышедшей из берегов реки Шапсухо вследствие обильных осадков. Приступить к ликвидационным работам мешает высокий уровень воды на трассе.

Водителей просят временно воздержаться от движения в направлении Джубги со стороны Туапсе и Сочи, а также в направлении Туапсе из Краснодара.

Как сообщалось, в понедельник вечером сошедший сель перекрыл движение по федеральной трассе Джубга-Сочи также в районе поселка Гезель-Дере. Ночью движение было восстановлено. Из-за обильных осадков минувшей ночью временно было перекрыто движение на федеральной автодороге М-4 "Дон" в районе Геленджика.