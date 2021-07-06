"Призываем родителей более ответственно относиться к выполнению рекомендации в течение 14 дней до заезда оградить ребенка от участия в массовых мероприятиях, исключить выезды за пределы региона, ограничить контакты. Кроме того, принято решение, с 5 июля дети будут заезжать в лагеря с учетом результатов ПЦР-теста", — сказал собеседник агентства.

Ранее местные СМИ сообщали, что в начале июля в оздоровительном лагере "Самородово" смена была завершена досрочно из-за случаев заражения коронавирусом.

В министерстве подтвердили факт прекращения смены по предписанию территориального управления Роспотребнадзора, при этом не уточнили точное число заболевших.

"При покупке путевки на отдых родители уведомляются, что заезд происходит в неблагоприятной эпидемиологической обстановке, а потому возможен и такой исход", — добавили в ведомстве.

Ранее администрация Оренбурга сообщала, что загородные лагеря в этом году работают в режиме обсервации: дети и сотрудники одновременно заезжают на территорию и не могут покидать ее на протяжении всей смены. Наполняемость учреждений составит 75% от проектной мощности.в