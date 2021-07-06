Ранее местные СМИ сообщали, что в начале июля в оздоровительном лагере "Самородово" смена была завершена досрочно из-за случаев заражения коронавирусом.
В министерстве подтвердили факт прекращения смены по предписанию территориального управления Роспотребнадзора, при этом не уточнили точное число заболевших.
"При покупке путевки на отдых родители уведомляются, что заезд происходит в неблагоприятной эпидемиологической обстановке, а потому возможен и такой исход", — добавили в ведомстве.
Ранее администрация Оренбурга сообщала, что загородные лагеря в этом году работают в режиме обсервации: дети и сотрудники одновременно заезжают на территорию и не могут покидать ее на протяжении всей смены. Наполняемость учреждений составит 75% от проектной мощности.в