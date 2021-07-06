Он отметил, что благодаря волонтерам, ТОСам и депутатам, а также установившейся солнечной погоде город будет приведен в порядок в ближайшее время.
По словам градоначальника, в настоящее время восстановлено порядка 80% пляжных территорий.
"К вечеру все пляжи будут открыты", — подчеркнул Копайгородский.
"В настоящее время отдыхающие находятся в санаториях и пансионатах, где загрузка 90%. Уже все выходят в город отдыхать, дышать воздухом", — добавил он.
Как сообщалось, 4 июля в Сочи прошел ураган, который снес десятки деревьев. Одно дерево упало на автомобиль и насмерть придавило мужчину. Еще два человека также пострадали от обрушения деревьев. Без света остались жители семи поселков. Ливень спровоцировал подтопления территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах.