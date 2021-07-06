"Сегодня утром мы объехали все территории и домовладения. Большинство — более 80% — грязи, испорченной мебели вывезены из города. Сейчас идет колоссальная зачистка курорта. В ручном режиме работают более 50 бригад, техники достаточно", — сообщил журналистам мэр Сочи Алексей Копайгородский во вторник.

Он отметил, что благодаря волонтерам, ТОСам и депутатам, а также установившейся солнечной погоде город будет приведен в порядок в ближайшее время.

По словам градоначальника, в настоящее время восстановлено порядка 80% пляжных территорий.

"К вечеру все пляжи будут открыты", — подчеркнул Копайгородский.

"В настоящее время отдыхающие находятся в санаториях и пансионатах, где загрузка 90%. Уже все выходят в город отдыхать, дышать воздухом", — добавил он.

Как сообщалось, 4 июля в Сочи прошел ураган, который снес десятки деревьев. Одно дерево упало на автомобиль и насмерть придавило мужчину. Еще два человека также пострадали от обрушения деревьев. Без света остались жители семи поселков. Ливень спровоцировал подтопления территорий пансионатов, больниц и домов в Хостинском и Адлерском районах.