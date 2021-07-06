Как сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер такая возможность сейчас обсуждается. "Мы сами поднимали этот вопрос, просили, можно ли при QR-кодах продавать полный зал. И вроде бы нам руководство (департамент культуры Москвы) идет навстречу, и я думаю, что с нового сезона мы сможем экспериментально начать с сентября-октября это уже пробовать делать", — сказал Варшавер.

Он отметил, что система QR-кодов может быть введена только на отдельные спектакли, "на весь репертуар это делать преждевременно".

В свою очередь в других столичных театрах пока не располагают такой информацией и не смогли подтвердить агентству возможность введения QR-кодов при посещении спектаклей.