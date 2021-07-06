«Профессионалы рынка давно знают, что по прилету на Кубу у российских туристов гораздо чаще, чем в других странах, оказываются положительные тесты на ковид. Эта проблема возникла с момента возобновления чартерных программ в эту страну в ноябре 2020 года. Некоторые турагентства сразу начали предупреждать своих клиентов о возможных проблемах и переориентировать на другие направления. Но до недавнего времени это явление не носило массового характера и особого беспокойства не вызывало», — рассказала она.

По словам эксперта, причины до сих пор не понятны. «Одни считают, что все дело в страховке, в которую сейчас включено и лечение от ковида, и у принимающей стороны появляется соблазн ее использовать. Исключать это нельзя: туристы жалуются, что кому-то не показали результаты теста, кому-то вручили тест с исправленной датой. Другие говорят, что, возможно, вопрос чисто технический – у российской и кубинской сторон разные протоколы проведения тестов. Возможно, дело в качестве самого тестирования», — добавила Тюрина.

По ее словам, какими бы ни были причины массового выявления коронавируса на Кубе у россиян и последующей изоляции, это может подорвать турпоток.

«Туристы уже опасаются туда лететь, не желая попасть в аналогичную ситуацию. При этом по итогам прошлого года россияне на Кубе впервые оказались лидерами по турпотоку. Сейчас на Кубу летают четыре российских авиакомпании, выполняя еженедельно по 12 рейсов, каждый из них перевозит в среднем по 450 пассажиров. По состоянию на начало июля на кубинских курортах отдыхало около 6 тыс. россиян», — сообщила представитель РСТ.

Около 200 российских туристов, которые прибыли в конце июля – начале июля на отдых в кубинский Варадеро, оказались в изоляции в своих отелях связи с тем, что их тесты на коронавирус, проведенные в аэропорту по прилету, показали положительный результат. По информации Ростуризма, у 106 человек повторные тесты не выявили коронавирус, и они продолжают отдых в отелях. 86 туристов остаются в изоляции и ждут результатов повторных тестов.

Сами туристы утверждают в соцсетях, что все тесты, сделанные перед вылетом из России, были отрицательным и, кроме того, более половины из попавших в изоляцию, сделали прививки от коронавируса. Ни у кого из них нет симптомов болезни.

Куба стала одним из первых направлений, открывшихся для россиян после первой волны пандемии в 2020 году. С ноября самолеты из России летали только на небольшой остров Кайо-Коко, с апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил перелеты в Варадеро.

Для въезда на Кубу россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на ковид, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. По прилету каждому туристу делается еще один тест. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30.